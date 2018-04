Atalanta-Genoa, formazioni e cronaca live

GENOVA - Operazione Atalanta. Il Genoa di Ballardini va a Bergamo con la salvezza ormai in tasca e il sogno di battere l'ex Gasperini che, alla guida dei nerazzurri, ha sempre sconfitto i rossoblù. Probabile, quindi, vedere all'Atleti Azzurri a partire dalle 15 un Grifone più spregiudicato trainato ancora dalla coppia Lapadula-Medeiros che ha convinto la maggior parte dei tifosi. E se a fine giornata l'aritmetica non darà più dubbi, in ballo ci sarà soprattutto la questione panchina.

PROBABILI FORMAZIONI

ATALANTA: Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Castagne, De Roos, Freuler, Gosens; Ilicic, Barrow, Gomez.

GENOA: Perin; Biraschi, Rossettini, Zukanovic; Lazovic, Hiljemark, Bertolacci, Bessa, Laxalt; Lapadula, Medeiros.