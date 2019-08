Asl 3, dalle 20 attivo il numero verde unico della Guardia Medica 800 893 580

GENOVA - Sarà attivo dalle 20 di oggi il nuovo numero verde unico gratuito della Guardia Medica disponibile dalle ore 20 alle ore 8 nei giorni feriali e 24 ore su 24 il sabato, nei prefestivi e festivi in tutti i 40 Comuni presenti sul territorio della Asl3 genovese.

I cittadini, quindi, avranno un solo numero da contattare, indipendentemente dal Comune in cui si trovano. Il servizio garantisce una pronta presa in carico centralizzata della richiesta dell’utente provvedendo a una gestione efficace ed efficiente della problematica rappresentata nel corso della telefonata.

“Si tratta di un importante traguardo - spiega Luigi Carlo Bottaro, direttore generale Asl3 - raggiunto grazie alla collaborazione con il 118 Genova Soccorso finalizzato a offrire al cittadino un sistema che garantisca a livello centralizzato una risposta omogenea ai bisogni di salute della popolazione su tutto il territorio di Asl3”.

“Questo numero verde – aggiunge la vicepresidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria Sonia Viale - rappresenta un ulteriore passo avanti nella direzione della semplificazione per andare incontro ai bisogni di salute dei cittadini, che avranno quindi a disposizione un solo numero, gratuito, per tutto il territorio metropolitano, da contattare in caso di emergenza durante la notte o nei giorni di festa. Il mio ringraziamento va alla Asl3 e al 118 Genova Soccorso, con tutto il sistema dell’emergenza urgenza”.

Il nuovo numero 800 893 580 sostituisce il numero della Centrale Operativa di Genova (010 35 40 22) e quello dei Poli territoriali di Continuità Assistenziale della ASL3, che fino ad oggi non erano collegati alla Centrale operativa. In una prima fase, per consentire la progressiva e capillare diffusione del nuovo numero i recapiti abitualmente utilizzati rimarranno comunque attivi.