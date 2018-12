Arriva l'inverno, tra domani e giovedì fiocchi di neve anche a bassa quota

GENOVA - Parlare di bianco Natale è senza dubbio ancora prematuro, ma una spolverata tra mercoledì e giovedì potrebbe colorare di bianco questo dicembre ligure.

Partiamo da un dato: le temperature cominceranno a scendere gradualmente consegnandoci nuovamente all'inverno. Secondo le previsioni dell'ente regionale, l'aumento della nuvolosità nella giornata di mercoledì porterà in serata deboli precipitazioni nel centro levante della Liguria.

Ed ecco la prima possibile leggera imbiancata sull'entroterra di levante e nello spezzino e sopra i 400 metri nell'entroterra genovese e del ponente.

Giovedì 13 dicembre le precipitazioni piovose saranno diffuse, ma poiché è previsto un ulteriore calo dello zero termico, la neve potrebbe fare la comparsa non solo sul centro-levante della Liguria, ma anche nel resto dell'entroterra. E attenzione: "non si escludono sconfinamenti a bassa quota", non sul mare ma a ridosso della costa.

Insomma, come da calendario e dopo un antipasto nelle scorse settimane, sembra che l'inverno stia arrivando davvero.