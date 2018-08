Arriva il maltempo in Liguria, allerta gialla per temporali da Ponente a Levante

GENOVA - La protezione civile regionale, sulla base dell'ultimo bollettino meteo emesso da Arpal, ha emanato l'allerta gialla per temporali su tutta la Liguria. Interessati solo i bacini piccoli e medi della regione.

Nella mattinata le prime precipitazioni sono già cadute sul territorio regionale (12.6 mm/15 minuti a Rocchetta Nervina e 10.4mm/15minuti a Genova Pegli) e alcune trombe marine hanno interessato il mar ligure di centro-ponente; la perturbazione in arrivo dalla Francia che attraverserà anche la nostra regione a partire dal pomeriggio inizia a interessare l’estremo ponente ligure. Il passaggio perturbato è accompagnato da una spiccata instabilità, che localmente potrà dare luogo a temporali anche forti, e venti in intensificazione, con raffiche sul ponente fino a 60 km/h. Nella giornata di domani lento esaurimento dei fenomeni, che riguarderanno ancora soprattutto il centro levante, e graduale miglioramento a partire da ponente.

Questa l'allerta gialla per temporali nello specifico:

Zona A: dalle 16 alle 24 di oggi 13 agosto.

Zona B: dalle 21 di oggi 13 agosto alle 18 di domani 14 agosto.

Zona C: dalle 21 di oggi 13 agosto alle 18 di domani 14 agosto.

Zona D: dalle 16 alle 24 di oggi 13 agosto.

Zona E: dalle 21 di oggi 13 agosto alle 18 di domani 14 agosto.

Il dttaglio delle zone:

A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa

B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno

C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Valfontanabuona e Valle Sturla

D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida

E: Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia

LE PREVISIONI METEO

LUNEDI' 13 AGOSTO: Condizioni di spiccata instabilità per il passaggio di un sistema perturbato che a partire dal pomeriggio attraversa la regione. Precipitazioni a carattere temporalesco con alta probabilità di temporali forti interesseranno dapprima AD (con cumulate significative) in successiva estensione a tutta la regione. Venti in intensificazione da Sud Ovest con raffiche fino 50-60 km/h sui capi esposti di A, localmente forti fino 40-50 km/h su AB. Locali condizioni di disagio fisiologico per caldo a causa degli alti valori di umidità.

MARTEDI' 14 AGOSTO: Ancora condizioni di instabilità associate a precipitazioni a carattere temporalesco con alta probabilità di temporali forti e cumulate significative su BCE, bassa probabilità di temporali forti su A-D. I fenomeni precipitativi saranno in attenuazione dal tardo pomeriggio.

COSA SONO I TEMPORALI FORTI O ORGANIZZATI - I temporali forti sono caratterizzati da precipitazione localmente intensa o molto intensa, tipicamente originata da sistemi convettivi di ridotta estensione spaziale (celle convettive) che si sviluppano in un arco di tempo limitato, spesso di durata inferiore all’ora. I temporali organizzati sono sistemi di celle convettive che formano strutture precipitative più estese o durature del tipico temporale. Tipicamente i temporali sono accompagnati da fulminazioni, talvolta possono essere associati a grandinate e isolate raffiche di vento, più raramente da trombe d’aria. Tali fenomeni possono determinare criticità idrologiche per temporali gialle sui bacini piccoli e medi.