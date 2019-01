Arriva il bonus cultura anche ai 2000: ecco come si può spendere in Liguria

GENOVA - Anche “i duemila” avranno diritto al Bonus Cultura: i ragazzi, nati nel 2000, che quindi hanno compiuto 18 anni durante il 2018 potranno registrarsi sul portale 18app e richiedere la propria carta.

Un buono da €500 da spendere in musica, concerti, eventi, cinema, libri, musei, monumenti, teatro, danza corsi di lingua straniera e potrà essere speso fino al 31 dicembre 2019. Lo scopo di questo Bonus Cultura per il Ministero per i beni e le attività culturali della Presidenza del Consiglio dei Ministri è quello di promuovere la cultura e “regalarla” ai giovani.

I ragazzi hanno tempo fino al 30 giugno 2019 per registrarsi sulla piattaforma, dove troveranno indicati anche tutti i beni o le attività che potranno comprare. Tra queste, è possibile comprare dei biglietti online per concerti, ma anche andare nei diversi cinema e teatri che aderiscono in tutto il territorio ligure. Ci sono anche alcune manifestazioni culturali come il Festival della Scienza o musei come Palazzo Reale che offrono la possibilità di acquistare i biglietti usufruendo bonus. Basta comunque cercare sul portale in base al proprio comune di appartenenza tutti coloro che aderiscono.