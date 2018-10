Apre il fuoco al casello di Pontremoli, caccia all'uomo anche in Liguria

LA SPEZIA - È caccia aperta all'uomo che nel tardo pomeriggio, a bordo di una Mercedes Classe B nera, ha aperto il fuoco al casello autostradale di Pontremoli.

La macchina, immatricolata con targa "EF", è stata rubata da due giorni. Il casellante, in ospedale sotto choc, è risultato fortunatamente illeso. Lo stesso, ha riferito ai primi soccorritori che, non appena intuito cosa stesse accadendo, è riuscito ad abbassarsi e quindi a non restare ferito mentre l'auto sfrecciava forzando le sbarre dell'autostrada.

Le forze dell'ordine stanno ora battendo il territorio, in cerca del fuggitivo. Non è da escludere un possibile approdo in Liguria, vista la prossimità dell'accaduto. È opportuno perciò prestare la massima attenzione, in caso di incontro con il malvivente perché pericoloso e armato. In caso di avvistamento non esitate a contattare il 112.