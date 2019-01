Ancora un mese di saldi in Liguria: ma il bilancio è già positivo

GENOVA - Continuano i saldi in Liguria: si potrà approfittare degli sconti ancora fino al 18 febbraio, ma a Genova il bilancio è già positivo dopo i primi giorni. "La Liguria segue la linea nazionale. Circa il 47% delle attività commerciali ha riscontrato un incremento degli acquisti, mentre per il 28% i clienti che hanno comprato sono pari a quelli dell'anno scorso", spiega Manuela Carena, vicepresidente Federmoda. "Il dato realistico per la Liguria è un aumento del 3% in media e questo ci conferma come i saldi siano un'iniziativa capace di attirare clienti, affezionati e non".

Una notizia positiva per il capoluogo ligure, specialmente in un anno così difficile. "In centro abbiamo visto in questo periodo tante persone provenienti anche dalle riviere, dal Basso Piemonte e anche tanti turisti. A vincere è quindi la città in primis" racconta Renato Di Benedetto di Tessilmoda.

E i saldi offrono la possibilità di far tornare nei negozi anche chi spesso fa acquisti online. "Ultimamente c'è una riscoperta delle boutique. Il commercio online è la faccia di una stessa medaglia, ma bisogna ricordare che sono i negozi a dare vitalità ai quartieri", ricorda la Carena. Specialmente nel settore della moda in tanti ancora preferiscono provare in camerino i vestiti anziché inserirli nel "carrello" virtuale e aspettare che arrivino a casa.