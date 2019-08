Anche la Liguria festeggia la Giornata Internazionale del Cane

GENOVA - Si festeggia anche in Liguria la Giornata Internazionale del Cane: selfie e foto dei piccoli amici a quattro zampe hanno invaso i social dei liguri per un giorno. L'hashtag #giornatamondialedelcane su Instagram ha superato i 5 mila post, ma in tutto il mondo tantissimi stanno celebrando questo giorno tanto che il tag #internationaldogday ha raggiunto quota 132 mila.

Questa ricorrenza nasce nel 2004 negli Stati Uniti, su iniziativa della esperta di animali domestici Colleen Paige (una celebrità oltreoceano). Col passare del tempo la Giornata si è allargata a tutto il mondo, su iniziativa degli animalisti di vari Paesi. La data del 26 agosto ricorda quella dell'adozione del primo cane da parte della famiglie di Paige, quando lei aveva 10 anni.

In Liguria in particolare colpiscono gli scatti pubblicati dalla Croce Rossa Liguria e dalla Scuola Italiana Cani Salvataggio che ci ricordano come i cani non siano soltanto i migliori amici dell'uomo, ma anche compagni capaci di mettersi a servizio e aiutarci: dai salvataggi in mare a quelli sulla terraferma, al fianco dei vigili del fuoco, ma anche dal loro sostegno come guida per i non vedenti o come supporto per chi ha bisogno della Pet Theraphy. Un pensiero speciale questo giorno va proprio a loro.

Anche Primocanale festeggia con voi questa giornata sui social, raccogliendo le vostre fotografie che hanno l'hashtag #Primocanale in una gallery ( GUARDA QUI LE FOTO ). Giornata che arriva quasi a fine estate, ovvero il periodo dell'anno in cui i casi di abbandono raggiungono il loro apice.