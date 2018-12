Anche il comitato del ponte Morandi al coordinamento "Noi non dimentichiamo"

GENOVA - Anche il comitato del ponte Morandi si è riunito quest'oggi a Terre del Reno, in provincia di Ferrara, con il coordinamento nazionale "Noi non dimentichiamo" con l’obiettivo di proteggere e seguire l’iter del documento consegnato ufficialmente il 30 ottobre al Ministro di Grazia e Giustizia, quale rappresentante del governo in carica, che contiene le richieste inerenti ai seguenti temi: la prevenzione, l'accelerazione dei processi, la tutela dei familiari delle vittime e la prescrizione.

Questi i comitati aderenti: Il Mondo che Vorrei Viareggio, Comitato Matteo Valenti Viareggio, 4 associazioni de L’Aquila, Emilia Vite Scosse Modena, Vittime della scuola San Giuliano di Puglia, ll Sorriso di Filippo Amatrice, Ponte Morandi, Associazione Rigopiano, Moby Prince Livorno, Vittime del Salvemini, Legami d’acciaio Thyssen krupp Torino, Associazione Ilva di Taranto, Associazione Anna Aloysi incidente ferroviario Andria-Corato 12 Luglio 2016, Adele Chiello Torre Vts Genova.