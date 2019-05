Amico & Co chiede una rettifica: non è dovuta e vi spieghiamo perché ma la pubblichiamo lo stesso

GENOVA - Spettabile Società,

rispondiamo alla Vostra missiva pervenuta in data 15 maggio avente ad oggetto la richiesta di rettifica dell'articolo (presente sul nostro sito internet) intitolato “Riparazioni Navali, è tutto illegittimo. Ucina vince il ricorso al TAR contro Amico” al fine di significarVi quanto segue.

Riteniamo che la Vostra richiesta di rettifica sia già stata superata dal successivo commento tecnico pubblicato a stretto giro (dopo circa un ora OPPURE MENO?) sulle nostre pagine, il quale ben chiarisce i motivi di accoglimento della sentenza in oggetto, peraltro resa disponibile per il download dal nostro sito.

Riteniamo pertanto di aver già precisato ogni eventuale e possibile discrasia tra l'articolo da Voi menzionato e la suddetta decisione.

In ogni caso, appare riduttivo sostenere che il ricorso sia stato accolto per soli vizi procedurali.

Invero il TAR Liguria ha ritenuto:

a) "...sostanzialmente falsato il confronto, poiché la ricorrente ... ignorava che la concessione avrebbe potuto essere assentita per un più esteso arco temporale nonché la possibilità di assegnare partitamente le aree della nuova darsena a soggetti differenti";

b) l’illegittimità del provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo, siccome “non preceduto da una procedura comparativa caratterizzata da condizioni di effettiva parità di trattamento degli operatori economici”, ed ha quindi ravvisato la violazione dei principi di trasparenza e concorrenza.

Si tratta di irregolarità procedurali (non meramente formali) ma sostanziali in quanto in deroga ai principi postulati dall'ordinamento nazionale ed eurounitario in tema di concorrenza, parità di trattamento e trasparenza.

Ciò premesso, pur ritenendo che non sia dovuta alcuna rettifica, provederemo alla pubblicazione della Vostra richiesta.