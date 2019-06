Ameglia, ritrovato in buone condizioni il 93enne disperso nei boschi

AMEGLIA - E' stato ritrovato vivo e in buone condizioni di salute, dopo due giorni di intense ricerche, l'anziano di 93 anni di Ameglia nello spezzino di cui non si avevano notizie da lunedì quando si era allontanato dalla sua casa nel centro del paese.

Le ricerche nella giornata di ieri si erano intensificate nelle zone dove le unità di cani molecolari avevano segnalato il possibile passaggio della persona. La zona, che erà già stata battuta in precedenza da numerosi operatori, risultava particolarmente impervia con zone difficilmente raggiungibili. Gli uomini del CNSAS Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico hanno quindi deciso di raggiungere il fondo dei canali presenti utilizzando tecniche speleo-alpinistiche. Durante una di queste verifiche all'interno di un canale si sono sentiti chiamare dalla persona dispersa. Questa è stata quindi prontamente raggiunta dal tecnico del CNSAS e dall'infermiere del CNSAS che lo hanno subito stabilizzato e prestato le prime cure.

Le operazioni di recupero sono state particolarmente difficoltose. E' stato necessario allestire una barella portantina di più di 50m. Grazie alla tecnica del contrappeso e con l'aiuto delle altre squadre di soccorritori presenti la persona è stata recuperata in zona sicura e consegnata al personale sanitario del 118.

Alle ricerche hanno partecipato il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Liguria e Toscana, le squadre di protezione civile del Comune di Ameglia, il gruppo cinofili Argo, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco che, oltre alle squadre terrestri, hanno impiegato nella giornata di ieri anche unità cinofile provenienti dall'Emilia Romagna, nonchè personale SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) che ha effettuato ricerche con i droni anche nella notte tra lunedi e martedi, e l'elicottero DRAGO 63 che ha effettuato diversi sorvoli a varie quote in zona, con il furgone UCL (Unità Comando Locale) posizionato in loco, ad assolvere alla funzione di Comando Avanzato.