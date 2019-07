Altro weekend di code e rallentamenti sulle autostrade in Liguria

GENOVA - Lunghe code e rallentamenti sulle autostrade in Liguria. Anche questo weekend si prospetta difficile per coloro che attraversano la nostra regione, dai turisti di passaggio in attesa di salpare per le isole a coloro che scendono per passare due giorni in riviera.

TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

10:50 - Rallentamenti di 4 km tra Savona e Spotorno in direzione Francia causa Traffico Intenso

10:31 - A12: Coda tra Bivio A12/A7 Milano-Genova e Genova est per traffico intenso in direzione Rosignano

10:05 - A10: Coda di 3 km tra Bivio A10/A26 Trafori e Varazze per incidente in direzione Ventimiglia

9:50 - A10: Coda tra Genova Pegli e Genova Aeroporto per traffico intenso