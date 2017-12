Allerta meteo in Liguria, Toti: "Al momento nessuna situazione grave"

La perturbazione che sta colpendo la Liguria e che ha fatto scattare alle 18 l'allerta arancione per il Levante Ligure "ci vede attenti alla pioggia che cadrÓ sul litorale e le prime alture. Al momento non ci sono situazioni particolarmente gravi. Si Ŕ verificata solo una frana a Lumarzo, ma sul posto ci sono giÓ tecnici e vigili del fuoco. Vedremo domattina la risposta dei grandi bacini, il Magra e il Vara". Lo ha detto il governatore Giovanni Toti durante il briefing in sala operativa di protezione civile.