Allerta gialla per neve nell'entroterra: le previsioni

GENOVA - Pioggia sulla costa e neve nell'entroterra ligure: è il quadro meteo di questa domenica in Liguria. Per neve scatta l'allerta gialla dalle 14 in Valle Stura, nell'entroterra savonese fino alla Valbormida, e dalle 18 nelle valli Scrivia, Aveto e Trebbia, in provincia di Genova. L'allerta terminerà alla mezzanotte di domenica, ma nel corso della giornata nuove valutazioni potrebbero far cambiare la previsione.

Nella notte appena trascorsa le temperature sono scese molto al di sotto dello zero in diverse località delle zone interne. A Sassello si sono registrati -9 gradi, Verdeggia, a Rovegno e a Santo Stefano d’Aveto -6 il picco massimo è stato -6, mentre a Rossiglione e Valzemola tra i -4 e i -5. Passo del Brattello e del Cerreto fino a questa mattina hanno registrato una temperatura ancora sotto lo 0.

Temperature minime in rialzo rispetto alle notti precedenti. Lungo la fascia costiera i valori hanno oscillato tra i +4 e i +7°C mentre nell’entroterra i termometri hanno registrato valori compresi tra -1 e +4°C. Aumento di qualche grado anche in montagna sopra i 1500 metri con valori compresi tra -5° e -7°C intorno ai 2000 metri. Le temperature massime previste per la giornata odierna vedranno una diminuzione rispetto ad ieri a causa della nuvolosità e delle precipitazioni ad essa associata. In tutte le principali località, dalla costa all'entroterra, la probabilità di precipitazioni è oltre il 90%. A Genova si avrà come temperatura minima 5° e come massima 12°, a Savona 5°e 10°, a La Spezia 4° e 12°, ad Imperia 8° e 12°, a Chiavari 6° e 13°, a Varese Ligure -2° e 8°, a Busalla e 5° e a Cairo Montenotte -3° e 4°

Non si possono escludere anche possibili episodi di debole gelicidio, ovvero di pioggia che si congela per il freddo, alle spalle di Genova e La Spezia.