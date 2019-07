Allerta arancione per temporali nel savonese

Nella notte, intorno alle 2, l'allerta meteo è passata da gialla ad arancione (il più alto grado di allerta che si possa emettere per questo tipo di eventi). Al momento l'area più colpita è quella di Ponente, anche se i fenomeni temporaleschi sono ancora in buona parte confinati al mare. Massima cumulata a Stella San Giustina.

Nel corso della mattinata è previsto un progressivo peggioramento dell'instabilità meteorologica. Da metà pomeriggio i fenomeni dovrebbero invece attenuarsi gradualmente.

Sono previsti rovesci, temporali forti e un sensibile rinforzo dei venti settentrionali. Nell’ambito dei temporali più intensi saranno possibili grandinate, colpi di vento e trombe d’aria, mentre il mare sarà in rinforzo fino a molto mosso al largo e localmente sotto costa

Questo l’avviso meteorologico emesso per la giornata di oggi e per le due successive:

lunedì 15 luglio. Il passaggio di una perturbazione determina un deciso aumento dell'instabilità con alta probabilità di temporali forti, organizzati e localmente persistenti su tutta la regione dalle prime ore della notte. Ai fenomeni temporaleschi potranno essere associate locali grandinate, colpi di vento e trombe d'aria. Precipitazioni di intensità anche forte, con cumulate fino a elevate sulle zone B e D. Venti settentrionali fino a forti con raffiche intorno ai 60-70 km/h sui crinali e allo sbocco delle valli. Mare molto mosso.

Martedì 16 luglio. Nulla da segnalare.

Ecco la suddivisione in zone del territorio regionale. A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Valfontanabuona e Valle Sturla D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida E: Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta.