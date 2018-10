Alla Camera le audizione per il Decreto Genova, è la volta della Regione Liguria

GENOVA - E' la volta del governatore della Liguria Giovanni Toti. A Roma proseguono le audizioni alla Camera per il Decreto Genova. Ieri una delegazione rappresentativa di commercio, imprese, mondo portuale e sindacati genovesi hanno presentato un documento per apportare miglioramenti al testo realizzato dal governo per far fronte all'emergenza che sta vivendo Genova.

Tra le richieste più urgenti il riconoscimento della discontinuità territoriale a causa dell'isolamento prodotto dal crollo di ponte Morandi, maggiore sostegno finanziario al porto, aiuti alle aziende colpite dalle conseguenza della riduzione del fatturato. E ancora la richiesta di istituire a Genova la sede nazionale dell'ente della sicurezza delle infrastrutture stadali e ferroviarie. La discontinuità territoriale è una tematica da tempo fortemente sostenuta dall'editore di Primocanale Maurizio Rossi.

Il governatore Toti alla Camera chiederà maggiori aiuti alle imprese colpite, un aumento dei finanziamenti destinati al porto e introduzione della cassa integrazione in deroga.