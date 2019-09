All'orizzonte del Grifone c'è la Lazio, con il grande ex Immobile ormai diventato un caso

GENOVA - Domenica prossima il Genoa scende all'Olimpico, per affrontare la Lazio: un'avversaria spesso propizia, tanto che negli anni passati i rossoblù erano riusciti a vincere contro i biancocelesti entrambe le gare di andata e ritorno per quattro campionati consecutivi.

Ma la tradizione conta poco, contro un'avversaria solida e quotata, che però in queste ore è alle prese con il caso rappresentato da Ciro Immobile. L'attaccante della Nazionale è infatti ai ferri cortissimi con il tecnico Simone Inzaghi, per via del plateale gesto di disapprovazione del calciatore verso il mister dopo la sostituzione nella partita di domenica scorsa contro il Parma.