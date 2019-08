Alcool a minorenni, chiusa per cinque giorni la Kava a Bergeggi

BERGEGGI - E' stata chiusa per cinque giorni la discoteca "La Kava" di Bergeggi, dopo la scoperta da parte delle forze dell'ordine della somministrazione e vendita di alcolici ad almeno tre minorenni. I controlli sono stati fatti da alcuni agenti in borghese che hanno trovato i ragazzi con le loro consumazioni all'interno del locale.

Tutto è iniziato dopo l'episodio del lancio di un cassonetto dalla strada su una spiaggia sottostante che aveva colpito e ferito gravemente un 12enne francese. Dopo diversi giorni di ricerche dell'autore, un giovane aveva confessato di essere lui il colpevole, affermando di avere buttato il cassonetto senza pensare di potere colpire qualcuno.

Insieme ad altri amici era appena uscito dalla discoteca La Kava ubriaco. Il ragazzo, 17enne in vacanza in Liguria, ha spiegato di "non sapere che sotto c'erano delle persone" era anzi convinto di "lanciarlo direttamente in mare". Ma da lì la polizia ha voluto fare gli opportuni accertamenti con una ispezione a sorpresa.

