Albissola, la favola del calcio ligure: dal nulla alla serie C in otto anni

ALBISSOLA MARINA - Una favola del calcio, tutta ligure. È quella vissuta dall'Albissola, giovane club nato nel 2010, che grazie alla vittoria sul Seravezza si posiziona al primo posto nel il girone E del campionato di serie D e conquista una storica promozione in serie C, la prima della sua breve storia e la terza consecutiva.

Decisivo l'1-2 in rimonta sul campo del Seravezza, perché nel frattempo la Sanremese vince 3-0 sul Ligorna e deve accontentarsi dei play-off. La squadra di Giampiero Colla approda al calcio professionistico ad appena un anno dalla già storica promozione nel massimo campionato dei dilettanti.

Così la Liguria l'anno prossimo avrà sicuramente cinque squadre tra serie A, B e C. Dall'altra parte della Liguria fiato sospeso per l'Entella che deve puntare tutto sulla sfida col Novara per tentare di evitare la retrocessione. Ancora in serie D chance per la Sanremese che si giocherà l'ultima carta nei difficilissimi play-off che potrebbero regalare alla nostra regione la sesta società nei campionati del calcio professionistico.