Al via il primo esodo estivo, la situazione sulle autostrade della Liguria

GENOVA - Con il mese di luglio inizia l'esodo estivo verso i luoghi di vacanza.

In molti partiranno in particolare nelle ultime due settimane del mese

ma stando alle previsioni di ‘Viabilità Italia’, la struttura istituita presso il ministero dell’Interno e presieduta dal direttore del servizio polizia Stradale, questo primo week end di luglio potrebbe essere da bollino rosso.

Secondo le previsioni sul traffico la situazione non sarà così scorrevole in particolare, per la nostra regione, per chi arriva da Piemonte e Lombardia verso il mare e quindi in particolare verso la Riviera di ponente ma anche quella di levante.

Il traffico, secondo la polizia stradale, rimarrà molto intenso per poi peggiorare nella serata di domenica 7 in concomitanza con il rientro in città, quando potrebbero esserci le prime vere code.

Per favorire il flusso degli automezzi i tir dovranno rimanere fermi dalle 8 alle 16 di sabato 6 luglio e dalle 7 alle 22 di domenica.

Secondo le previsioni tutti i fine settimana di luglio sono caratterizzati dal 'bollino rosso', che segnala traffico intenso con possibili criticità: il pomeriggio di domenica 7 luglio, la mattina di sabato 13 luglio, tutta domenica 14 luglio, il mattino di sabato 20 luglio, tutta la giornata di domenica 21 luglio, il pomeriggio di venerdì 26 luglio, e le intere giornate di sabato 27 e domenica 28 luglio.

GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE

10.30 A10 Coda tra Genova Pegli e Genova Aeroporto in direzione Genova per traffico intenso

10.25 Su A10 coda di 1 km tra Genova Aeroporto e Genova Pegli per veicolo in avaria in direzione Ventimiglia

9.55 Sull'A12 coda tra bivio A12/A7 Milano-Genova e Genova est per traffico intenso

9.32 Sulla A10 coda di 3 km tra Savona e Spotorno in direzione Francia causa traffico intenso

8.48 Sull'A6 rallentamenti tra Altare e bivio A10 in direzione Savona per traffico

8.42 Sulla A26 coda tra Masone e bivio A10 in direzione Genova Voltri per traffico intenso

8.39 Sull'A10 coda di 2 chilometri tra Arenzano e Varazze, direzione Ventimiglia, per incidente