Aggredito al volto da un cane, 55enne grave all'ospedale

STELLA - Un uomo di 55 anni è stato aggredito da un cane di grossa taglia che lo ha morso al volto e agli arti superiori. E' successo oggi, poco dopo le 13, a Stella, nel savonese. Secondo quanto appreso l'uomo è in gravi condizioni.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Rossa di Stella, l'automedica inviata dal 118 e i vigili del fuoco che hanno messo a disposizione l'elisoccorso 'Drago' per trasferire in codice rosso il ferito all'ospedale San Martino di Genova. L'uomo ha ferite profonde: la carotide recisa, un bulbo dell'occhio fuori dell'orbita e l'altro fortemente lesionato. La guancia sinistra è completamente devastata, polpaccio e braccio lesionati. Le sue condizioni restano gravi. Verrà operato per l'inserimento di uno stent nella carotide.

Si tratta del secondo caso in Liguria a distanza di pochi giorni. Lo scorso 25 aprile infatti una bimba di 16 mesi è stata azzannata dal proprio cane. La piccola subito portata al Gaslini ha subito un interevento