Aeroporto di Genova, obiettivo 2018: un milione e mezzo di passeggeri

GENOVA - Per l'Aeroporto di Genova il 2017 si chiude con un incremento del traffico di linea commerciale del 3% a quota 1.250.000 passeggeri. Ma il totale dei passeggeri, inclusi charter, dirottamenti e aviazione privata è sceso rispetto al 2017 dell'1,6%. "Un calo dovuto principalmente all'assenza delle crociere P&O - spiega una nota dell'Aeroporto di Genova spa - che nel 2016 avevano generato circa 55 mila passeggeri". Che si è aggiunto alla crisi Alitalia che ha penalizzato il traffico sulla Genova-Roma. In compenso è andato bene il traffico di linea nazionale con una crescita del 4,6%, grazie ai collegamenti Volotea verso Sardegna, Campania, Sicilia e Puglia e sale dello 0,6% anche il traffico internazionale.

Chiuso un anno di transizione il Cristoforo Colombo punta a fare il "salto" nel 2018. Con i nuovi voli in programma la crescita complessiva stimata dei passeggeri è del 24% sopra quota 1.500.000. Nelle prossime settimane saranno ufficializzati nuovi collegamenti con il Nord Europa e il 23 gennaio debutterà il nuovo volo Genova-Trieste di flyValan. Inoltre quest'anno partono i nuovi voli easyJet per Londra (dal 27/3), Manchester (dal 29/3) e Bristol (dal 2/6), oltre al collegamento charter da Tel-Aviv della compagnia Israir, il potenziamento dei collegamenti con Amsterdam, Parigi e Francoforte e l'avvio del volo per Atene di Aegen Airlines che si affiancherà a quello di Volotea, ai nuovi voli per Madrid, Mykonos e Lampedusa e l'avvio a fine marzo del nuovo volo Genova-Copenaghen di SAS. Sul fronte dei servizi e delle infrastrutture, prosegue il piano di ammodernamento che ha già visto investimenti per oltre 10 milioni di euro e che proseguirà fino al 2027 per un totale di 45 milioni.