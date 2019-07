Aeroporto di Genova, dal 1 agosto decolla il nuovo volo per Madrid

GENOVA - Quattro voli a settimana tra Genova e Madrid: è questa la novità dell'estate all'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova. A partire dal primo agosto 2019, i viaggiatori liguri avranno più scelta per le loro vacanze estive, grazie ai nuovi voli di Iberia.

La compagnia aerea spagnola propone ottime connessioni verso numerose destinazioni estive in Spagna, come Minorca e Tenerife, ma anche in Portogallo, come Lisbona, e in America Latina, quali Buenos Aires, Lima, Città del Messico, Montevideo, Santiago del Cile e San Paolo.

Il nuovo collegamento tra Genova e Madrid rappresenta anche un’opportunità per i residenti della capitale spagnola per scoprire le bellezze della Liguria, incluso il Centro Storico di Genova, i suoi tipici vicoli (“Caruggi”) e i suoi palazzi monumentali, le Cinque Terre, Portofino, Sanremo, alcune delle più belle spiagge italiane, i Parchi Naturali e molto altro. Il turismo spagnolo verso la Liguria è cresciuto costantemente nel corso degli ultimi anni e potrà beneficiare ulteriormente di questo nuovo collegamento.