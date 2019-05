Accorpamento Nodo Ferroviario di Genova e Terzo Valico, Toti: "Alleluia"

GENOVA - “L’emendamento che accorpa Nodo Ferroviario e Terzo Valico è pronto? Alleluia”: lo dice a Primocanale il governatore della Liguria Giovanni Toti. “Si è perso fin troppo tempo, noi abbiamo bisogno di risposte urgenti per salvaguardare le opere che tolgono dall’isolamento il nostro territorio e sono felice che il prezioso lavoro di mediazione del viceministro Edoardo Rixi abbia portato i suoi frutti”.

Rixi, però, rischia di essere invischiato in un secondo ‘caso Siri’: “Edoardo è un amministratore capace e una persona onesta, se fosse costretto alle dimissioni in caso di condanna in primo grado si produrrebbe un danno grave alla nostra regione, visto che il suo lavoro è molto importante per noi. In Italia c’è una costituzione e ci sono le leggi - chiude Toti - per condannare una persona servono tre gradi di giudizio, in un paese civile devono essere rispettati. Ero contrario alle dimissioni di Siri, figuriamoci nel caso di Rixi, sarebbe veramente inaccettabile”.