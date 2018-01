A6, incidente ad Altare: tre feriti. Autostrada chiusa e poi riaperta

ALTARE - Grave incidente questa mattina sulla A6 Savona Torino. Lo scontro ha coinvolto un'auto poco dopo il casello di Altare in direzione Nord. Il tutto è successo intorno alle 8.20. Secondo le ricostruzioni a bordo dell'auto c'erano una donna e i suoi due figli. Per cause ancora in fase di accertamento la donna al volante avrebbe perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro il muro di separazione a bordo della carreggiata.

Immediati sul posto sono arrivati i soccorsi. Ad avere la peggio è stata proprio la donna rimasta incastrata nelle lamiere dell'abitacolo. L'intervento dei vigili del fuoco ha permesso di estrarla. Sul posto anche un elicottero dei vigili del fuoco che ha trasportato d'urgenza la donna all'ospedale san Martino di Genova. Meno gravi le conseguenze per i due minori che viaggiavano con lei. Anche loro soccorsi sono stati trasportati entrambi in codice giallo all'ospedale San Paolo di Savona

Per permettere le operazioni di soccorso il tratto autostradale tra Altare e MiIlesimo è stato chiuso in entrambi i sensi per alcune ore. Intorno alle 10.30 è arrivato il via libera alla riapertura delle carreggiate. Pochi i disagi al traffico visto la giornata festiva.

Ancora un grave incidente dunque lungo le autostradi della Liguria dopo quello che sabato mattina ha causato la morte di un giovane di 19 anni e quasi trenta feriti sulla A26 tra Masone e il bivio della A10. LEGGI QUI