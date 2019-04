A12, il giorno dopo l'incidente mortale ancora disagi tra Lavagna e Sestri Levante

GENOVA - Sono ancora pesanti le ripercussioni sulla A12 il giorno dopo il tragico incidente tra un tir e una bisarca accaduto sul tratto tra Lavagna e Sestri Levante costato la vita a due persone. Si chiamavano Lorenzo Borgonovo, 49 anni e Tarsio Andrade, 24 anni di origini brasiliane, entrambi residenti nel savonese e dipendenti di una ditta del luogo.

Un incidente quello di ieri sera che ha letteralmente spezzato in due la Liguria. Il tratto è rimasto chiuso per circa otto ore, dalle 14 alla tarda serata. Subito dopo però un altro incidente avvenuto all'altezza dell'uscita di Lavagna ha creato nuovamente problemi in quel tratto di Autostrada. Traffico letteralmente in tilt sull'Aurelia (l'unica strada alternativa a quel percorso) per tutto il pomeriggio di ieri. Ancora questa mattina l'uscita per Lavagna per chi proviene da Genova è chiusa. Chiusa anche l'entrata da Lavagna in direzione Sestri Levante, aperta invece quella in direzione Genova.

I lavori per ripristinare la regolarità del tratto da parte degli operai sono andati avanti tutto il pomeriggio di ieri e la notte. Fino alle 8-8.30, come ha spiegato la polizia stradale nel tratto scenario dell'incidente è disposto lo scambio di carreggiata, con una sola corsia dunque libera per senso di marcia.

Ormai delineato lo scenario della tragedia con il camion che viaggiava in direzione Genova e la bisarca in direzione La Spezia. Il camion, per cause ancora in fase di accertamento ha iniziato a sbandare, ha sterzato verso sinistra e ha invaso la carreggiata opposta andando a colpire in pieno la bisarca che trasportava alcune macchine. L'impatto è stato violentissimo. Nulla da fare per i due autisti del camion.

In quel punto ieri pomeriggio non c'erano cantieri attivi in direzione Genova (quella cioè dove viaggiava il camion), c'era invece il restringimento di carreggiata in direzione La Spezia (quella dove viaggiava la bisarca colpita dal camion). Di conseguenza la presenza del cantiere non dovrebbe aver influito sulla dinamica dell'incidente. Certo è che la paralisi del traffico che si è venuta a creare ha per l'ennesima volta messo in evidenza la carenza infrastrutturale della Liguria.