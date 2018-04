A10, mezzo in fiamme in galleria tra Savona e Spotorno

GENOVA - E' stato momentaneamente chiuso al traffico il tratto della A10 tra Savona e Spotorno in direzione Ventimiglia e tra Finale e Savona in direzione Genova. La chiusura si è resa necessaria a causa di un autobus in fiamme all'interno di galleria Fornaci. Terminate le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza del mezzo andato in fiamme.

Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco di Savona a prendere fuoco è stato un autobus che trasportava circa 30 alunni. I giovani sono immediatamente stati fatti uscire dal mezzo e accompagnati fuori dalla galleria. Nessuno di loro sembrerebbe rimasto ferito o intossicato. Sul posto oltre ai vigili del fuoco, il personale sanitario anche la polizia stradale. Nel tratto interessato si sono formate lunghe code.

AGGIORNAMENTI

11.00 - L'autostrada è stata riaperta ma rimangono code in entrambe le direzioni: 10 km in direzione Genova tra Feglino e Savona e 4 km in direzione Ventimiglia tra Savona e Spotorno

Altra situazione di criticità lungo le autostrade della Liguria riguarda la A12. Due chilometri di coda si sono formati tra Recco e Genova Nervi in direzione del capoluogo regionale a causa della presenza di materiali dispersi sull'asfalto.