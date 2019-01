GENOVA - Nella giornata in cui Genova e la cultura italiana ricordano Fabrizio De Andrè, anche Liguria Ancheu non dimentica la grande poesia di Faber. Lo fa dedicando al cantautore gran parte della trasmissione di stasera legata, come ogni venerdì, a dialetti e tradizioni regionali.

Attraverso innumerevoli contributi, testimonianze, alcuni testi e molti ospiti sarà ripercorsa la grandezza di Fabrizio De Andrè grazie a svariate declinazioni con un accento particolare rivolto alla sua musica genovese.

Un itinerario condotto con l'apporto del professor Franco Bampi e gli interventi da casa attraverso il numero verdo 800640771. Liguria Ancheu, invece, la settimana prossima tornerà in esterna con un nuova puntata culturale basata sulle curiosità meno note del cimitero monumentale di Staglieno.