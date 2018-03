A Genova piace il tiramisù: quarta città in Italia per le ordinazioni a domicilio

GENOVA - Che abbiate mangiato dieci portate al ristorante in perfetto stile di un pranzo natalizio o siate giunti alla fine di una grigliata di Pasquetta, per il tiramisù c'è sempre posto.

Proprio per questo è il dolce più ordinato a domicilio in Italia, secondo Just Eat: nel 2017 sono stati ordinati 9.400 kg. E Genova è la quarta città in Italia con i suoi 418 kg, dopo Roma, Milano e Torino.

Nell'ultimo anno i genovesi hanno messo mano al portafoglio e dopo un piatto di trofie al pesto fatte in casa si sono concessi un tiramisù in più: c'è stata una crescita dell'84% per le ordinazioni.

Il più ordinato online è il tiramisù classico, imbattibile per i suoi savoiardi inzuppati nel caffé e la crema al mascarpone. Gettonatissima e molto pratica è la Coppa Tiramisù, una monoporzione ideale da servire come dolce agli ospiti a cena o da gustare da soli la sera davanti ad una bella serie tv.

Seguono con grande distacco le varianti al pistacchio (150Kg) e la torta tiramisù (107kg). Ma ci sono sempre più diverse interpretazioni di questo dolce, invidiato all'estero e le cui origini sono rivendicate dal Veneto e dal Friuli Venezia-Giulia. E via con la nutella (100kg), nutella e banana, thé verde nei ristoranti giapponesi (89 kg) e fragole (78kg). Intanto sui social spopolano anche i gusti Oreo, Cookies e Pan di Stelle.