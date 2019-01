52 arresti e oltre 51mila controlli sui treni nel 2018

GENOVA - Cinquantadue persone arrestate, 411 indagate, 51299 controlli di cui 3649 sui treni. Sono alcuni numeri dell'attività della Polizia ferroviaria in Liguria nel 2018. I controlli in stazioni e sui treni hanno permesso di rintracciare 68 minori (51 stranieri).

Sono state 11713 le pattuglie impiegate in stazioni e 1292 sui treni. Sono stati scortati 2691 convogli, predisposti 440 servizi in abiti civili, nelle stazioni e sui treni, e 13 servizi straordinari in varie fasce orari. Dodici giornate sono state dedicate al controllo passeggeri e bagagli nell'ambito dell'operazione 'Stazioni sicure', in cui sono state usate strumentazioni tecniche e unità cinofile.

Anche all'operazione 'Oro rosso', contro i furti di rame sulle linee ferroviarie, sono state dedicate 12 giornate: non c'è stato alcun furto che abbia creato disagi alla circolazione. I controlli hanno interessato anche i comportamenti in stazione per scoraggiare l'attraversamento dei binari con la cosiddetta operazione 'Rail safe day': 273 sono state le multe. In questo ambito sono stati sviluppati incontri con i giovani per educare alla sicurezza in abito ferroviario con il progetto 'Train to be cool' che ha permesso agli agenti della Polfer di dialogare con 3000 studenti.