GENOVA - "Sono passati 122 giorni dal crollo del ponte Morandi, una preghiera per le 43 vittime e per le loro famiglie e il nostro impegno costante per far tornare Genova alla normalità". Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti stamani via Fb celebra il quarto mese dalla tragedia.

"In questi 4 mesi abbiamo: inaugurato la nuova 'Via della Superba', riaperto la linea ferroviaria che passa sotto il ponte e collega Rivarolo a Sampierdarena, aperto la strada a mare 'Lungomare Canepa' a 5 corsie, inaugurato il nuovo parcheggio di interscambio al Campasso, riaperto Via 30 Giugno e Corso Perrone, aperto la rampa sopraelevata che collega il casello di Genova Aeroporto alla Guido Rossa. - ricorda Toti - E la prossima settimana riapriremo al traffico via Perlasca. Un passo dopo l'altro...ne faremo ancora tanti per permettere a Genova di rialzarsi più forte e più bella di prima. Non ci arrendiamo".