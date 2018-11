10° Giornata mondiale della prematurità, a Genova s'illumina la Lanterna e la fontana di De Ferrari

GENOVA - Oggi ci celebra il 10° anniversario della Giornata Mondiale della Prematurità.

Genova, nonostante le difficoltà che sta attraversando, risponde a questa chiamata di sensibilizzazione vrrso questo argomento illuminando di viola la fontana di Piazza De Ferrari e la Lanterna. Nel mondo 1 bambino su 10 nasce prematuro con necessarie cure specifiche fin dai primi istanti di vita.

Cicognasprint Onlus festeggia questa giornata con 3 eventi patrocinati dal comune di Genova e Regione Liguria:

Questa sera sera al Monastero di Santa Chiara concerto 'Lo splendore dei Gonzaga Ensable biscantores' con musicisti di fama internazionale diretti dal Maestro Luca Colombo, il festival La Voce il Tempo sosterrà l'associazione Cicognasprint evolvendo l'intero incasso

24 novembre presso AC Hotel di Corso Europa: Aiuto è già nato! Incontro con le famiglie e l'avv. Ilaria Fadda, consulente per le mamme lavoratrici

29 novembre presso la sala Trasparenza di Piazza De Ferrari dalle 10.30 alle 13.00 Convegno Prematurità Reale e Realtà virtuale.

"Abbiamo appena terminato l'acquisto della seconda incubatrice che doneremo al reparto di Patologia Neonatale del Gaslini quest'anno vogliamo focalizzarci sulla comunicazione in terapia intensiva, forniremo al reparto 3 paia di occhiali per la realtà virtuale e daremo così la possibilità ai genitori che sono in procinto di affrontare la nascita prematura del loro bambino di visitare il reparto attraverso gli occhiali, in anteprima guidati dalle nostre psicologhe e dal personale del reparto. Decideremo così che subiscano traumi troppo forti nel momento in cui entreranno effettivamente nel reparto. Il bambino e le famiglie per noi sono sempre al primo posto"