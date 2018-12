"Vetrina delle eccellenze liguri" per salvare il Mercato del Carmine e attirare turisti

GENOVA - Potrebbe essere una "vetrina delle eccellenze della Liguria" a evitare un nuovo buco nero commerciale a Genova e a salvare lo spazio del Mercato del Carmine. Questa è l'idea del Municipio Centro Est dopo la decisione di chiudere da parte della società di gestione. All’interno della splendida struttura, si potranno trovare tutti i prodotti tipici che i turisti potranno portare a casa.

Per il presidente del Municipio, Andrea Carratù, quegli spazi potrebbero entrare in un progetto di valorizzazione turistica di tutto il territorio, che prevede la creazione di un percorso pedonale, dal Porto Antico fino al Carmine e la realizzazione di una sorta di emporio che può contenere tutto il meglio della produzione territoriale. "Faremo incontri con Regione e Comune e cercheremo delle risorse per avviare l'attività. Siamo aperti a esaminare qualsiasi proposta ma, attualmente, il progetto che vediamo con maggiore interesse è quello di un'esposizione di tutti i prodotti tipici regionali. Non solo quelli alimentari".

Il primo passaggio sarà nei confronti del Comune. A dare sostenibilità economica al progetto, secondo Carratù dovrebbe essere, almeno in una prima fase, la Regione che ha tutto l'interesse a creare una vetrina delle eccellenze. Nei prossimi giorni, quindi, il presidente del Municipio porterà questa ipotesi all'assessore allo sviluppo economico, Benveduti. "L'obiettivo è quello di convogliare nell'area i flussi turistici, portando almeno il 10% dei visitatori che, ogni anno, visitano l'acquario di Genova".

(Foto da Instagram @cousinecatering)