'Valopolcevera, il futuro di una comunità': giovedì a Certosa l'evento della Cisl

GENOVA - “Valpolcevera, il futuro di una comunità”, è l’iniziativa organizzata da Cisl Genova A.M. e Cisl Liguria in programma giovedì 23 Maggio alle 9.30 presso il Teatro San Bartolomeo della Certosa. Si inizierà con la presentazione dello studio “Valpolcevera, numeri e prospettive per lo sviluppo” a cura di Cisl Genova A.M. e FNP Cisl Genova.

Poi ci saranno i saluti istituzionali del Sindaco di Genova Marco Bucci e di Monsignor Luigi Molinari, Pastorale del Lavoro di Genova. Alle 10.30 è prevista la tavola rotonda a cui parteciperanno il segretario generale Cisl Genova A.M. Marco Granara, l’assessore all’urbanistica del Comune di Genova Simonetta Cenci, l’Assessore al lavoro della Regione Liguria Gianni Berrino, il presidente del Municipio Valpolcevera Federico Romeo, il presidente di Confindustria Genova Giovanni Mondini e il direttore generale Asl 3 Luigi Bottaro. A concludere la giornata l’intervento del segretario generale Cisl Liguria Luca Maestripieri