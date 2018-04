'Stress da lavoro nella scuola', Maestripieri (Segretario Cisl Liguria): "Serve un nuovo patto tra genitori, alunni e insegnanti"

GENOVA - ‘Lavorando sull’orlo di una crisi di nervi’: e’ il titolo del seminario organizzato dalla Cisl Liguria e dalla Cisl Scuola che è svolto a Genova sulle patologie professionali causate dello stress da lavoro e sulle problematiche del mondo della scuola .

Un incontro importante per focalizzare un tema troppo spesso sottovalutato: “E’ un fenomeno in preoccupante crescita , il personale della scuola e’ stato lasciato solo: serve un nuovo patto tra genitori, alunni e insegnanti”, spiega Luca Maestripieri, segretario generale Cisl Liguria che aggiunge: “Dobbiamo tutelare la salute fisico-psichica, formare e far conoscere per monitorare e contrastare”. E Lena Gissi, segretaria Cisl Scuola, aggiunge: “Da questa iniziativa di Genova parte un appello: riportare la comunità educante in una condizione di nuove relazioni e nuove alleanze. Forniremo alle nostre RSU gli strumenti per assicurare anche la conoscenza delle problematiche di carattere organizzativo: avranno tutti i mezzi per affrontare questo problema che è molto delicato. Se si sta bene a scuola si riescono ad aiutare anche meglio i nostri ragazzi”