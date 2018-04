'Sicurezza per l'organizzazione di eventi', promosso il modello della Fiera di Sant'Agata

GENOVA - Nel corso della giornata di formazione sula “Sicurezza per l’organizzazione di eventi, manifestazioni pubbliche e intrattenimento all’aperto” - a cui hanno partecipato IFEL-Anci Liguria, Anci Piemonte e Anci Lombardia -, è stato ricordato come, a seguito dei drammatici eventi terroristici avvenuti in Francia, i Governi europei abbiano emanato circolari contenenti misure di prevenzione e messa in sicurezza degli eventi all’aperto e come, a seguito delle nuove disposizioni introdotte, molti Comuni si siano trovati impreparati ad affrontare tali emergenze, con le spese per la messa in sicurezza degli eventi.

La Fiera di Sant’Agata, manifestazione che gli uffici comunali del Commercio hanno ridisegnato con lo spostamento di un numero considerevole di operatori in corso Sardegna per realizzare nuove vie d’esodo adeguandola così alle nuove esigenze di sicurezza, è stata presentata con un positivo esempio di collaborazione tra enti e istituzioni.

“Sono particolarmente soddisfatta per il riconoscimento ricevuto e per il forte lavoro di squadra tra gli enti preposti all’organizzazione dell’ultima edizione della Fiera di Sant’Agata, uno degli eventi commerciali più sentiti e frequentati a Genova – commenta l’assessore al commercio Paola Bordilli -. Abbiamo lavorato in sinergia, e in maniera costruttiva, anche con le associazioni di categoria degli ambulanti. La richiesta sempre più pressante di sicurezza per manifestazioni che si svolgono in luoghi pubblici non deve esimere le Amministrazioni a trovare soluzioni efficaci e il meno impattanti possibile per gli operatori commerciali e per i frequentatori dei numerosi mercati e fiere ospitate nella nostra città”.