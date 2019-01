@Primocanale.it raggiunge i 10 mila followers su Instagram: ecco perché seguirci anche lì

GENOVA - "10 mila volte grazie", è questo quello che ha pensato l’intera redazione di Primocanale quando l’account Instagram @primocanale.it ha raggiunto la quota di 10 mila followers. Un piccolo grande traguardo ottenuto in meno di un anno che consentirà di inserire più facilmente le notizie anche su uno dei social più utilizzati, specialmente dalle giovani generazioni.

Perciò, se ancora non seguite il nostro profilo, ecco 5 buoni motivi per farlo:

1) Con 10 mila followers abbiamo sbloccato l’opzione swipe up: scorrendo nelle nostre storie, potrete vedere le principali notizie della giornata e fare immediatamente swipe up, ovvero aprire il link che rimanda direttamente all’articolo, per leggere quelle che vi interessano.

2) Primocanale grazie al lavoro di una redazione web e di una redazione televisiva è sempre aggiornato su tutto quello che accade nella nostra regione e così lo sono anche le nostre stories, 24 ore su 24.

3) Sul nostro profilo potete ammirare i più bei scorci della Liguria, grazie ad una accurata selezione di foto e video.

4) Anche le vostre foto e i vostri video potranno essere pubblicate su @primocanale.it: basta seguirci, usare l’hashtag #Primocanale o taggare nella foto @primocanale.it.

5) Grazie ad una redazione di giovani aspiranti reporter che ancora studiano al liceo, sulla nostra IGTV potrete trovare contenuti divertenti, interviste, vlog, ma anche tutorial utili e interessanti.

Naturalmente continuerà anche la nostra attività di informazione su Facebook, dove la community continua a crescere e conta già quasi 117 mila followers. Ma se vorrete un contatto anche più diretto con noi, cliccate QUI e fatevi un giro sul nostro account.