'Patto per il lavoro': Cgil, Cisl e Uil pronte a sedersi al tavolo col Presidente Toti

GENOVA - Cgil Cisl Uil Liguria accolgono favorevolmente la proposta lanciata nei giorni scorsi dal presidente della Regione, Giovanni Toti, relativa a un nuovo “patto per il lavoro”, che come sindacati sollecitiamo da tempo, che preveda maggiori diritti e investimenti straordinari, pubblici e privati, a iniziare proprio dalla sicurezza sul lavoro, che è stato il tema al centro della festa del Primo maggio. Per Cgil Cisl Uil il Patto per il Lavoro può rappresentare la naturale prosecuzione del lavoro iniziato con la Cabina di Regia che ha portato alla firma di importanti accordi su efficientamento energetico, dissesto idrogeologico e turismo.

“Siamo d’accordo con le parole del presidente Toti – dicono Federico Vesigna, Luca Maestripieri, Mario Ghini, segretari generali Cgil Cisl Uil Liguria – per questo motivo abbiamo chiesto un incontro e l'apertura di un tavolo regionale che tratti il tema del lavoro e delle tutele a partire dai giovani, con particolare riferimento alla formazione e alle