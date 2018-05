'Partita del Cuore', l'attore Paolo Conticini: "Tutti al Ferraris, lo stadio deve essere esaurito"

GENOVA - "Tutti insieme allo stadio Ferraris per aiutare Gaslini e AIRC, quest'anno bisogna battere il record raggiunto qualche anno fa quando vennero raccolti tre miliardi di lire: possiamo farcela". E' l'appello lanciato da Paolo Conticini, l'attore che sarà tra i protagonisti della 'Partita del Cuore', in programma il 30 maggio allo stadio Luigi Ferraris per aiutare Gaslini e AIRC a cui sarà devoluto l'incasso del match tra la Nazionale Cantanti e i 'Campioni del Sorriso'. Conticini era a Genova per partecipare ad un'iniziativa per promuovere il match del 30 maggio presso l'Infopoint Liguria Informa in Piazza De Ferrari.

