'Partita del Cuore', comincia lunedì 7 maggio il ciclo di incontri di presentazione nelle scuole

GENOVA - In vista della 27* Partita del Cuore, in programma il prossimo 30 maggio 2018 alle 20 allo stadio Luigi Ferraris di Genova, la Nazionale Italiana Cantanti ha programmato un ciclo di incontri con gli studenti nelle scuole di Genova per sensibilizzare i giovani all'iniziativa benefica.

Gli incontri sono organizzati con la collaborazione della Regione Liguria e vedranno la presenza di alcuni rappresentanti della Nazionale Italiana Cantanti e degli enti beneficiari (Istituto Giannina Gaslini e Airc, l’Associazione italiana per la ricerca sul cancro).

Questo il calendario previsto da lunedì 7 a venerdì 18 maggio nelle scuole di Genova:

Lunedì 7 maggio dalle 10 alle 11

Istituto Marco Polo, Via Angelo Sciaccaluga 9

Per la Nazionale Italiana Cantanti: Pierdavide Carone

Per Gaslini Onlus: Maurizio Luvizone, segretario generale

Mercoledì 9 maggio dalle 10 alle 12

Istituto Duchessa di Galliera, Corso Mentana 27

Per la Nazionale Cantanti: Sandro Giacobbe

Per l'Airc: Benedetto Grimaldi, ricercatore

Giovedì 10 maggio dalle 10 alle 12

Istituto Vittorio Emanuele Ruffini, Largo della Zecca 4

Per la Nazionale Cantanti: Tommaso Cerasuolo, frontman dei Perturbazione

Per Gaslini Onlus: Maurizio Luvizone, segretario generale

Mercoledì 16 maggio dalle 10 alle 11

Liceo Colombo, via Bellucci 2

Per la Nazionale Cantanti: Moreno

Per l'Airc: Michele Cea, ricercatore

Venerdì 18 maggio dalle 11:40 alle 12:45

Liceo Paul Klee, Viale Sauli 34

Per la Nazionale Cantanti: Marco Ligabue

Per l'Airc: Andrea Giacobbe, testimonial