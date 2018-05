'Partita del Cuore', al Museo del Genoa protagonisti Perin, Bertolacci e Sandro Giacobbe

GENOVA - Oggi alle 18, presso il Museo della Storia del Genoa in Via al Porto Antico 4, si terrà un incontro aperto ai rappresentanti degli organi d’informazione con il capitano del Genoa Mattia Perin e il centrocampista Andrea Bertolacci, testimonial nella promozione della “Partita del Cuore”, che vedrà scendere in campo allo stadio Ferraris, mercoledì 30 maggio (20:30), la Nazionale Cantanti e i Campioni del Sorriso, grazie alla collaborazione di Regione Liguria, Comune di Genova e Costa Crociere.

All’evento parteciperà Sandro Giacobbe (Nazionale Cantanti), insieme a Maurizio Luvizone segretario generale Gaslini Onlus e Lorenzo Anselmi presidente Comitato Liguria dell’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, in rappresentanza degli enti beneficiari. Saranno presenti inoltre due componenti il gruppo The Five Faces che ha pubblicato, nell’ambito delle celebrazioni per il 125° anniversario del Genoa e del Record Store Day, una versione rock dell’inno ufficiale “Un Cantico per il Grifone” di Piero Campodonico e Gian Piero Reverberi.

L’ingresso è libero per chi si presenta con un biglietto della Partita del Cuore o lo acquista direttamente al Ticket Office del Genoa Museum and Store domani stesso.