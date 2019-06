'Palazzi svelati', fuochi d'artificio e inno d'Italia: Genova celebra la festa della Repubblica

GENOVA - Ultimi dettagli e poi tutto sarà pronto a Genova per la festa del 2 giugno, il giorno simbolo della Repubblica italiana. Numerose le inizative organizzate per celebrare la speciale giornata in ricordo del 2 giugno del 1946 quando l'Italia andò al voto per decidere tra Repubblica o Monarchia.

A Genova si parte già dalle ore 10.30 con la tradizionale cerimonia nel palazzo della prefettura in via Roma. Ma sarà soprattutto l'arte la protagonista con i palazzi più belli della città aperti gratuitamente al pubblico, in tutto saranno 28. Tra questi anche il Palazzo della Regione Liguria, dove saranno esposte due preziose copie seicentesche del Caravaggio e l'edificio della protezione civile. Ma il clou sarà soprattutto la sera in piazza De Ferrari dove focaccia e vino saranno distribuiti gratuitamente a tutti coloro che vorranno prendere parte alla festa. Alle 21.30 poi lo spettacolo dei fuochi d'artificio che colorerà di tricolore il cielo dell Superba con l'inno d'Italia suonato dalla Filarmonica Sestrese.

Primocanale in diretta con i suoi inviati seguirà le festa già a partire dalle 18.30 le prime iniziative e poi ancora alle 21 per seguire lo spettacolo pirotecnico, vero cuore della festa del 2 giugno

- I PALAZZI APERTI:

Le sedi istituzionali di Protezione Civile, Inail, Accademia Linguistica delle Belle Arti, Corte dei Conti, le carceri di Pontedecimo e Marassi apriranno le porte ai cittadini: tutti gli ingressi sono gratuiti e in alcuni casi sono previste visite guidate.

Fra le novità l'apertura al pubblico della Galleria secondaria di Palazzo Bianco. Nell'occasione i Musei di Strada Nuova saranno visitabili gratuitamente a parte la mostra dedicata a Durer.