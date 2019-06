"Navighiamo insieme ai genovesi", al via la 93esima Assemblea di Manageritalia

GENOVA - Parte oggi alle 14,30 la 93a Assemblea nazionale di Manageritalia che si svolgerà all’Acquario di Genova sino a domani pomeriggio. Parteciperanno 250 delegati in rappresentanza degli oltre 36mila manager iscritti a livello nazionale a Manageritalia.

“Abbiamo scelto Genova come sede della nostra Assemblea nazionale – dice Guido Carella, presidente Manageritalia – per testimoniare vicinanza alla città e al territorio e contribuire anche in futuro, come abbiamo già fatto in questi mesi con la nostra Associazione regionale Manageritalia Liguria, alla ripresa della città. Come ha recentemente detto il sindaco Marco Bucci in un nostro incontro, Genova è in ripresa, ma serve impegno di tutti, ancor più di manager e leader che sappiano guidarci verso lo sviluppo futuro.

Questo quello che vogliamo testimoniare qui oggi, prendendo Genova come esempio di una tensione a costruire il futuro che deve essere l’impegno di tutti anche a livello nazionale. Insomma, i manager ci sono a Genova e su tutto il territorio e cerchiamo compagni di viaggio per delineare insieme la rotta verso lo sviluppo”.