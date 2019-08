"Liguria Travel Show": Genova e la Regione si presentano al mondo

GENOVA - Genova e la Liguria si presentano al mondo con la prima edizione di “Liguria Travel Show”, la fiera del turismo ligure organizzata da Confcommercio Genova, Matrimoniexpo e LMStudios, sostenuta da Regione Liguria e Agenzia In Liguria, e patrocinata da Comune di Genova, Camera di Commercio di Genova e Convention Bureau. L’evento si terrà nei giorni 25/26/27 ottobre 2019 ai Magazzini del Cotone.

L’obiettivo di “Liguria Travel Show” è quello di promuovere Genova e la Liguria in Italia e all’estero, con lei anche le sue eccellenze, le sue bellezze, le location, i prodotti enogastronomici, le attrazioni e la variegata offerta turistica dedicata sia alle famiglie che ai giovani, coppie in procinto di sposarsi e silver age. L’invito è rivolto ai turisti per venire a scoprire tutte le bellezze liguri, con sconti ed agevolazioni che verranno direttamente proposti dagli alberghi genovesi.

“Finalmente a Genova una fiera dedicata al turismo in tutte le sue declinazioni – osserva il Presidente di Confcommercio Paolo Odone – dal tempo libero alla possibilità di illustrare location meravigliose che la nostra Liguria offre per celebrare matrimoni da favola sino ad arrivare alla silver economy, che potrebbe diventare uno dei principali motori della nostra Regione”.

A spiegare la nascita di questa prima edizione Pietro Paolo Giampellegrini, commissario di Agenzia in Liguria: “Abbiamo deciso di sostenere questo progetto innovativo, mettendo a disposizione il know-how di Agenzia, forte del suo personale qualificato e competente nei vari segmenti del comparto turistico”.

Soddisfazione da parte dell’assessore regionale al Turismo Gianni Berrino che sottolinea come questa “sia un’ottima opportunità per la promozione a 360 gradi del territorio ligure”.

Quattro le aree tematiche esposte: Tourism collection, Wedding area, Silver economy e Freetime Outdoor. A queste si aggiungono due aree esperienziali, Food e Showcooking. E infine, un’area dedicata ai giovani e al lavoro, dove si avrà la possibilità di sostenere un colloquio di lavoro e di consegnare il proprio cv ad aziende in cerca di personale in ambito turistico.