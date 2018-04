'La Storia in Piazza': ultime due giornate di eventi a Palazzo Ducale

GENOVA - Prosegue al Palazzo Ducale di Genova la nona edizione de 'La Storia in Piazza' quest'anno dedicata al tema delle Rivoluzioni. L'evento a cura di Luciano Canfora e Franco Cardini indaga il concetto di Rivoluzioni da quelle nazionali a quelle sociali, ma anche quelle culturali, artistiche, filosofiche e scientifiche.

Da segnalare nella giornata di oggi Aldo Schiavone ( Spartaco ), Giusto Traina ( Il secolo della rivoluzione romana ), Giulio Giorello ( Le rivoluzioni scientifiche ), Eric Fournier ( La Comune di Parigi ), Nicola Labanca ( L’Occidente conquista il mondo ), Gustavo Zagrebelsky ( Rivoluzione e costituzioni ), Michel Delon ( Liberté, Egalité, Fraternité ), Silvio Pons e Domenico Losurdo ( La rivoluzione d’ottobre e il comunismo novecentesco ).

Alle 21, nella sala del Minor Consiglio, un reading di Lucia Lavia introdotto da Margherita Rubino e Luisella Battaglia su Eros, sesso e rivoluzione. Un modo per prendere in considerazione anche la cosiddetta “liberazione femminile” e capire anche attraverso alcune letture come questa liberazione abbia avuto, in forme diverse, dei precedenti prima del ’68.

Nella giornata conclusiva di domani domenica 15 aprile spiccano Alessandro Barbero ( Caporetto ), Luciano Canfora ( Alba di ’68: Genova 1960 ), Alan Schnapp ( Rovine e Rivoluzione francese, nascita di un’idea universale ), Peppino Ortoleva e Luciana Castellina ( 1968: tra Brkeley e Saigon ), Andrea Riccardi ( La rivoluzione di Francesco ), Gian Enrico Rusconi( Bandiera Rossa sul Reichstag, Berlino 1918: la rivoluzione di novembre ), Gilles Pecout ( Risorgimento come rivoluzione? ).

Chiuderà questa edizione il colloquio tra Luciano Canfora e Franco Cardini per cercare di trarre delle Considerazioni finali.