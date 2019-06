"In viaggio con la figlia": una web serie per promuovere l'artigianato in Liguria

GENOVA - Una web serie con l'artigianato ligure come protagonista. È questa l'iniziativa di Confartigianato per promuovere la tradizione delle botteghe in tutta la regione. "Il filo conduttore che lega tutte le puntate è questa figlia che è tornata dall'America per fare l'artigiana e si mette in viaggio assieme al padre su una macchina degli anni '50 per riscoprire tutte le eccellenze liguri, dalla filigrana alla ceramica, dalla fotografia alla pasticceria e molto altro" racconta Luca Costi, segretario regionale di Confartigianato.

Le otto clip realizzate da Genova Liguria Film Commission saranno diffuse sui social. E per le scene, sono state coinvolte 24 imprese del territorio. "L'artigianato è trasversale, per quanto ci riguarda ci rivolgiamo ad esso per gli oggetti di scena, ma soprattutto per i costumi e gli accessori", commenta Cristina Bolla, presidente Genova Liguria Film Commission, che ha voluto fortemente questa collaborazione.

"In viaggio con la figlia", questo il titolo del racconto a puntate, è una nuova strategia di promozione turistica e non solo. "Non è soltanto una campagna di promozione, ma anche un messaggio importante per i ragazzi, per far capire loro il valore dell'artigianato", spiega Ilaria Cavo, assessore regionale alla Cultura e alla Formazione. "Per questo abbiamo sposato subito il progetto finanziandolo con i fondi regionali della formazione professionale".