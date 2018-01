‘CMP Urban Trail Imperia’, tutto pronto per domenica 28 gennaio

IMPERIA - È partito il conto alla rovescia per tutti gli sportivi, amanti della corsa in ambiente naturale e non solo, per il CMP Urban Trail di Imperia, organizzato dall’associazione sportiva Monesi Young e dal Comitato Territoriale Uisp Imperia, con il patrocinio di Regione Liguria, Comune di Imperia e Comune di Vasia.

Domenica 28 gennaio scatterà infatti la prima edizione, che apre ufficialmente il calendario podistico targato Uisp del 2018, che comprende oltre sessanta prove ufficiali, tra gare di trail running e gare di corsa su strada.

Il CMP Urban Trail di Imperia, che a pochissime ore dalla partenza ha già superato quota duecento iscritti alla “Long” di 25 chilometri, sarà una vera e propria festa di turismo sportivo, grazie ad un programma di gare che comprende anche la ”Short”, non competitiva di 10 chilometri, il “Mini Trail” per i più piccoli e la gara goliardica per i gruppi di camminatori, cosiddetta “Fun Trail”.

Da Imperia, il calendario podistico farà poi tappa domenica 11 febbraio ad Arenzano (Ge) per la manifestazione ‘Una corsa per la vita’, prova di apertura del Circuito Uisp 2018 di corsa su strada.