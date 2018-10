'Cambiamenti', tutto pronto a Genova per il Festival della Scienza

GENOVA - Da domani Genova si trasformerà per undici giorni nella 'capitale' europea della scienza attraverso 266 appuntamenti, 366 ospiti provenienti da tutto il mondo e 20 mila studenti già prenotati per la 16/ma edizione del Festival della Scienza in programma fino al 4 novembre.

'Cambiamenti', sarà la parola chiave della nuova edizione con Paese ospite Israele presentata dal presidente dell'associazione Marco Pallavicini, l'assessore comunale alla Cultura Barbara Grosso, gli assessori regionali Sonia Viale e Ilaria Cavo. Previsti anche 128 incontri, 82 laboratori, 28 mostre, 13 spettacoli e 15 eventi speciali che si terranno in varie location del centro città.

Apriranno il festival la Fields Medal 2018, il matematico Alessio Figalli e la fisica Elisa Resconi, studiosa di neutrini e investigatrice dei messaggi nascosti nell'Universo. Torneranno il medico Roberto Burioni con Enrico Mentana, e Marica Branchesi, indicata dalla rivista americana 'Time' come una delle 100 persone più influenti al mondo.