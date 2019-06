'Ballata per Genova' esauriti i biglietti gratuiti

GENOVA - Distribuiti tutti in poche ore i biglietti gratuiti per il concerto di venerdì 14 giugno, la "Ballata per Genova", che vedrà la partecipazione di molti artisti in piazzale Kennedy a 10 mesi dal crollo del Ponte Morandi e che, attraverso la diretta televisiva, unirà ancora una volta tutta Italia in un grande abbraccio alla città.

Regione Liguria informa che nel point in piazza De Ferrari questa mattina è stato esaurito entro mezzogiorno il blocco da 2500 biglietti a disposizione di Regione Liguria; altri mille biglietti, mandati dai tre Iat del Comune che procedono parallelamente alla distribuzione, sono finiti entro le 16.

La distribuzione prosegue fino a esaurimento negli Iat fino alle 18:20 (in aeroporto fino alle 20). "I genovesi e i liguri rispondono sempre - ha commentato l'assessore alla cultura Ilaria Cavo - i biglietti distribuiti in poche ore sono la dimostrazione della voglia di presenza e di condivisione, in un momento speciale per la città. Siamo felici di poter regalare questo grande concerto per la sera del 14 giugno. Un grazie oggi al personale di Regione liguria e di Liguria Digitale impegnato nella distribuzione al point"