"Aspettando Orientamenti": la trasmissione di Primocanale per presentare il programma

GENOVA - Orientamenti è alle porte: dal 13 al 15 novembre il Porto Antico si trasformerà in un vero e proprio village dove studenti, diplomati e neolaureati potranno decidere in maniera più consapevole il proprio futuro. Per l’occasione Primocanale, media partner della manifestazione, sarà oggi in diretta a partire dalle ore 13 con una trasmissione “Aspettando Orientamenti” assieme a tanti ospiti per presentare il programma della manifestazione.

Presenti l’assessore regionale alla formazione Ilaria Cavo, Andrea Caridi, Business Development Manager Rulex, Franco Rozzi, Head of HR department Genova Sestri Shipyard Fincantieri, Daniela Fara, Direttrice Accademia Marina Mercantile, Giorgio Cuttica di Sedapta, Andrea Pescino Amministratore delegato Softjam e Antonio Micillo, Presidente Coni Liguria. A condurre sarà Gilberto Volpara. In sala ci saranno numerosi ragazzi provenienti da svariate scuole come l’istituto comprensivo di Sampierdarena, l’Istituto Nautico san Giorgio, il Liceo Classico Colombo, enti di formazione professionale come Cif, Isforcoop e Asfor e l’Accademia della Marina Mercantile.

Naturalmente parteciperanno anche i ragazzi di Orientamenti News, i 12 selezionati per fare alternanza scuola-lavoro presso la redazione di Primocanale durante lo svolgimento della manifestazione e documenteranno il dietro le quinte sui nostri canali social, Facebook (Primocanale Pagina Ufficiale) e Instagram (@primocanale.it).